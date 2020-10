"Meglio fascista che gay". Così è nato l'astio ​fra la Mussolini e Luxuria (Di lunedì 19 ottobre 2020) Francesca Galici Sono trascorsi 14 anni da quanto Alessandra Mussolini e Vladimir Luxuria si scontrarono a Porta a porta, una discussione riportata alla luce da Fabio Canino a Ballando con le stelle Acora una volta, a Ballando con le stelle al centro delle polemiche ci è finita Alessandra Mussolini. Durante l'ultima puntata, l'ex parlamentare col cognome importante, che per alcuni fa rima con scomodo, si è scontrata con Fabio Canino, giudice della puntata evidentemente prevenuto nei suoi confronti. Il giudizio del conduttore è andato oltre la mera opinione sul ballo appena concluso ma si è spostata su un episodio del 2006 che ha visto protagonista Alessandra Mussolini e Vladimir Luxuria. Da quella ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Francesca Galici Sono trascorsi 14 anni da quanto Alessandrae Vladimirsi scontrarono a Porta a porta, una discussione riportata alla luce da Fabio Canino a Ballando con le stelle Acora una volta, a Ballando con le stelle al centro delle polemiche ci; finita Alessandra. Durante l'ultima puntata, l'ex parlamentare col cognome importante, che per alcuni fa rima con scomodo, si; scontrata con Fabio Canino, giudice della puntata evidentemente prevenuto nei suoi confronti. Il giudizio del conduttore; andato oltre la mera opinione sul ballo appena concluso ma si; spostata su un episodio del 2006 che ha visto protagonista Alessandrae Vladimir. Da quella ...

LidiaBramani : @fabriziobarca Con l'esperienza che ha dimostrato di avere. Meglio antipatico che fascista (che non è). Socialista liberale. Perchè no? - Bebbe___ : RT @ipsedixit____: “Meglio fascista che fr*cio” Clicca qui per leggere l’articolo ?? - ipsedixit____ : “Meglio fascista che fr*cio” Clicca qui per leggere l’articolo ?? - geppy2911 : Alessandra Mussolini contro Selvaggia Lucarelli Fascista meglio che fro*... - Mercuzio13 : Sinceramente non capisco perche' @Ale_Mussolini_ si sia scusata con @vladiluxuria 'meglio frocio che fascista' e' i… -