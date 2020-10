Matrimonio di ultra-ortodossi con 10mila invitati a Brooklyn | le autorità di New York lo bloccano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La cerimonia era attesa da tutta la comunità didi, ma è stata bloccata dalle autorità di New. In piena pandemia infatti ildi un nipote del rabbino Zalman Leib Teitelbaum avrebbe potuto portare fino aospiti. Ma le autorità e i funzionari sanitari dello Stato hanno intrapreso misure straordinarie per bloccare l’evento, vicino a uno dei nuovi focolai del coronavirus della Grande Mela. Il commissario statale per la sanità è intervenuto personalmente venerdì per far consegnare dagli agenti l’ordine alla sinagoga chassidica, avvertendo che avrebbe dovuto seguire il protocollo inclusa la norma che vieta riunioni con oltre 50 persone. La sinagoga – Congregation Yetev Lev ...