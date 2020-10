Matrimo a prima vista Italia 2020 terza puntata | Sitara e Gianluca si separano

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladinio aandrà in onda il 21 ottobre, si sposta eccezionalmente al mercoledì questa settimana. Noi però vi raccontiamo con le nostre anticipazioni quello che accadrà nel nuovo episodio in onda mercoledì sera si Real Time. Vi ricordiamo infatti che è possibile abbonarsi a DPlayPlus per vedere in antetutti i programmi in onda sul Nove e su Real Time.Oggi quindi vi vogliamo parlare di quello che sta succedendo trache saranno protagonisti indiscussi di questadinio a...