Mascherine, l’Interpol lancia l’allarme: “Ferretto usato per aprire le manette” | VIDEO (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, Interpol: “Ferretti Mascherine usati per aprire le manette” Le Mascherine che utilizziamo per proteggerci dal Coronavirus sono le stesse che potrebbero metterci in “pericolo”. Secondo l’Interpol (l’organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di polizia e al contrasto del crimine, ndr), infatti, qualche criminale avrebbe scoperto un modo ingegnoso per aprire le manette utilizzando il ferretto presente nelle Mascherine. Secondo quanto riporta Ansa, l’allarme lanciato da Interpol è passato al ministero dell’Interno che ha mandato una circolare a tutte le questure d’Italia e alle altre forze dell’ordine. Il Viminale ha diramato la segnalazione specificando che nel nostro Paese non si ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, Interpol: “Ferrettiusati perle manette” Leche utilizziamo per proteggerci dal Coronavirus sono le stesse che potrebbero metterci in “pericolo”. Secondo l’Interpol (l’organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di polizia e al contrasto del crimine, ndr), infatti, qualche criminale avrebbe scoperto un modo ingegnoso perle manette utilizzando il ferretto presente nelle. Secondo quanto riporta Ansa, l’allarmeto da Interpol è passato al ministero dell’Interno che ha mandato una circolare a tutte le questure d’Italia e alle altre forze dell’ordine. Il Viminale ha diramato la segnalazione specificando che nel nostro Paese non si ...

