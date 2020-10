Mascherine, gel igienizzante e disinfettanti: tutto il necessario per convivere col coronavirus, limitarne la diffusione ed evitare un nuovo lockdown (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’emergenza coronavirus torna a preoccupare il mondo intero, in particolar modo l’Europa, che vive adesso una seconda ondata che sta facendo allarmare tutta la popolazione. In alcuni paesi è scattato il lockdown, ma il governo italiano ha spiegato di voler evitare a tutti i costi una nuova chiusura, chiedendo l’auto del popolo, invitato a rispettare le regole per limitare la diffusione del virus. Indossare le Mascherine, lavarsi spesso le mani, rispettare le distanze: queste sono le principali indicazioni da seguire. Per convivere col virus e provare a limitarne la diffusione, sono tanti i prodotti che ognuno di noi può e deve utilizzare quotidianamente. Primo tra tutti, la mascherina! Rinfreschiamoci ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’emergenzatorna a preoccupare il mondo intero, in particolar modo l’Europa, che vive adesso una seconda ondata che sta facendo allarmare tutta la popolazione. In alcuni paesi è scattato il, ma il governo italiano ha spiegato di volera tutti i costi una nuova chiusura, chiedendo l’auto del popolo, invitato a rispettare le regole per limitare ladel virus. Indossare le, lavarsi spesso le mani, rispettare le distanze: queste sono le principali indicazioni da seguire. Percol virus e provare ala, sono tanti i prodotti che ognuno di noi può e deve utilizzare quotidianamente. Primo tra tutti, la mascherina! Rinfreschiamoci ...

Chi scrive è miope e porta gli occhiali da anni. Vi confesso che non riuscirò mai a capire quelle persone che non hanno alcun problema di vista, eppure indossano occhiali (apparentemente) normali, in ...

Protocolli di sicurezza nelle palestre: le regole anti-Covid del dpcm (pdf)

Mascherina, distanza sicurezza ... Gli ambienti inoltre devono essere puliti e disinfettati frequentemente e dotati in più punti di dispenser di gel igienizzante per le mani con l’obbligo di usarlo al ...

