Maria Teresa Ruta e Guenda Goria si confrontano su Telemaco Dell’Aquila

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Mamma e figlia sisui sentimenti dinei confronti dell’imprenditore Dopo i silenzi dei giorni scorsi nella Casa del GF Vip,prende da parte sua figliae chiarisce il suo punto di vista riguardo la relazione di sua figlia con. La donna inizia con le scuse alla figlia su come ha reagito in puntata dopo aver appreso della sua relazione con l’imprenditore. “Mi dispiace, per me la tua felicità è la prima cosa e non dovevo commentare una storia di cui non so nulla” .però è ancora risentita e risponde: “Capisco che vorresti per me una storia più semplice, però io mi sono innamorata di una persona diversa”. La ...