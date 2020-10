Marcello Pera | La legge Zan sull' omofobia è un altro capitolo del suicidio dell' Occidente

(Di lunedì 19 ottobre 2020), filosofo ed ex presidente del Senato, forzistaa primissima ora,; la firma di punta tra le 24 sotto l’appello contro il ddl Zan – il testo’omotransfobia atteso all’esame di Montecitorio subito dopo il rinvio causato dalla presenza di numerosi deputati affetti dal Covid. “E’ unatotalitaria e discriminatoria – scrivono teocon come Eugenia Roccella, Alfredo Mantovano e Maurizio Sacconi, ma anche Stefano Parisi, Marco Gervasoni, Corrado Ocone – che viola il principio fondamentalea libertà di espressione e di pensiero proprio del nostro regime liberale e democratico”.Professore, il cuore del ddl Zan mira a punire chi “commette violenza o incita a commettere violenza ...

Il filosofo ed ex presidente del Senato, forzista della primissima ora, è la firma di punta tra le 24 sotto l'appello contro il ddl Zan.