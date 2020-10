Mara Venier in lutto, scomparso l’amico malato: “Ho il cuore spezzato” (Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ stata una mattina delle più dure per Mara Venier, svegliatasi con la notizia che più di tutte in queste ore sperava di non affrontare. Solamente poche ore prima, la presentatrice aveva infatti comunicato in diretta le condizioni di salute precarie dell’amico Gianni Dei, storico attore e volto del cinema e della tv italiana, al momento bloccato a casa. La conduttrice di Domenica In aveva utilizzato il suo palinsesto per rendere omaggio all’amico, con gli auguri di pronta guarigione recapitati durante l’intervista a Carlo Conti. Purtroppo, le condizioni dell’attore hanno subito un brusco peggioramento nella nottata; e proprio stamattina, è improvvisamente arrivata la notizia del decesso. Quella che poche ore prima era la speranza di pronta guarigione, si è trasformata in lutto ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ stata una mattina delle più dure per, svegliatasi con la notizia che più di tutte in queste ore sperava di non affrontare. Solamente poche ore prima, la presentatrice aveva infatti comunicato in diretta le condizioni di salute precarie dell’amico Gianni Dei, storico attore e volto del cinema e della tv italiana, al momento bloccato a casa. La conduttrice di Domenica In aveva utilizzato il suo palinsesto per rendere omaggio all’amico, con gli auguri di pronta guarigione recapitati durante l’intervista a Carlo Conti. Purtroppo, le condizioni dell’attore hanno subito un brusco peggioramento nella nottata; e proprio stamattina, è improvvisamente arrivata la notizia del decesso. Quella che poche ore prima era la speranza di pronta guarigione, si è trasformata in...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Una lite e il fondotinta di Mara Venier. - giulianol : RT @Mr_Ozymandias: Capua: 'Bisogna fare il vaccino antinfluenzale come sono sicura che Mara l'ha già fatto.' Venier: 'No, io non l'ho mai f… - thewaterflea : RT @Mr_Ozymandias: Capua: 'Bisogna fare il vaccino antinfluenzale come sono sicura che Mara l'ha già fatto.' Venier: 'No, io non l'ho mai f… - Corvonero75 : RT @Mr_Ozymandias: Capua: 'Bisogna fare il vaccino antinfluenzale come sono sicura che Mara l'ha già fatto.' Venier: 'No, io non l'ho mai f… -