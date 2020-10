Mara Venier, il doloroso addio all'amico Gianni Dei: 'Per 35 anni sei stato tutto. Come farò senza di te?' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lo aveva saluto ieri pomeriggio in diretta a 'Domenica In' e adesso la tragica notizia: è morto Gianni Dei, cantante ed attore e storico amico di Mara Venier . L'annuccio arriva proprio attraverso il ... Leggi su today (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lo aveva saluto ieri pomeriggio in diretta a 'Domenica In' e adesso la tragica notizia: è mortoDei, cantante ed attore e storicodi. L'annuccio arriva proprio attraverso il ...

