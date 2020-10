Mara Venier, 70 anni e mille vite: «E pensare che volevo farmi suora» (Di lunedì 19 ottobre 2020) «Sono settanta, e non me li sento. Sono rimasta la hippy di Campo de’ Fiori, il posto delle fragole. Ma non è un periodo facile, ho paura del Covid. Non potrò festeggiare». Mara Venier, nata a Venezia il 20 ottobre 1950, compie 70 anni. Non è pronta per la pensione, ma qualche giorno fa ha annunciato a Repubblica: «Lascio Domenica In». Lo dice ogni anno, «ma stavolta è vero»: Ha «un’età» e vuole passare più tempo col marito Nicola Carraro. E poi quest’anno con l’emergenza coronavirus è «uno stress: lo studio vuoto, la paura di ammalarmi. Stiamo vivendo un periodo complicato». I primi a festeggiarla sono stati proprio i colleghi della Rai: «Ecco come sono uscita dalla Dear», ha scritto divertita domenica scorsa postando una foto in cui stringe tra le mani tanti palloncini luccicanti. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 ottobre 2020) «Sono settanta, e non me li sento. Sono rimasta la hippy di Campo de’ Fiori, il posto delle fragole. Ma non è un periodo facile, ho paura del Covid. Non potrò festeggiare». Mara Venier, nata a Venezia il 20 ottobre 1950, compie 70 anni. Non è pronta per la pensione, ma qualche giorno fa ha annunciato a Repubblica: «Lascio Domenica In». Lo dice ogni anno, «ma stavolta è vero»: Ha «un’età» e vuole passare più tempo col marito Nicola Carraro. E poi quest’anno con l’emergenza coronavirus è «uno stress: lo studio vuoto, la paura di ammalarmi. Stiamo vivendo un periodo complicato». I primi a festeggiarla sono stati proprio i colleghi della Rai: «Ecco come sono uscita dalla Dear», ha scritto divertita domenica scorsa postando una foto in cui stringe tra le mani tanti palloncini luccicanti.

