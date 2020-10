Manovra: Gualtieri, ‘imprese che usano cig Covid non possono licenziare’ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “E’ chiaro che tutte le imprese che useranno la Cig Covid non potranno licenziare”. Lo afferma in conferenza stampa il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, spiegando che la questione è oggetto del confronto con i sindacati. L'articolo Manovra: Gualtieri, ‘imprese che usano cig Covid non possono licenziare’ MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “E’ chiaro che tutte le imprese che useranno la Cignon potranno licenziare”. Lo afferma in conferenza stampa il ministro dell’Economia Roberto, spiegando che la questione è oggetto del confronto con i sindacati. L'articolo, ‘imprese checignonlicenziare’ MeteoWeb.

gualtierieurope : In diretta da @Palazzo_Chigi conferenza stampa con il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT #leggedibilancio… - Agenzia_Ansa : Gualtieri: 'Manovra ambiziosa, 40 miliardi per la ripresa' #ANSA - MediasetTgcom24 : Manovra, Gualtieri: 'Assegno per famiglie fino a 200 euro a figlio' #ROBERTOGUALTIERI - TV7Benevento : Manovra: Gualtieri, '4 mld per settori più colpiti Covid e decontribuzioni Sud'... - TV7Benevento : Manovra: Gualtieri, 'imprese che usano cig Covid non possono licenziare'... -