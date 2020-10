Manovra: Gualtieri, '4 mld per settori più colpiti Covid e decontribuzioni Sud' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il governo in Manovra stanzia "4 miliardi" per i settori maggiormente colpiti dalle misure anti-Covid, dal trasporto al turismo. Lo sottolinea in conferenza stampa sul Dpb il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Tra le misure della Manovra 2021 anche la conferma delle decontribuzioni al Sud: introduciamo "la fiscalità di vantaggio al Sud", annuncia il ministro. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il governo instanzia "4 miliardi" per imaggiormentedalle misure anti-, dal trasporto al turismo. Lo sottolinea in conferenza stampa sul Dpb il ministro dell'Economia Roberto. Tra le misure della2021 anche la conferma delleal Sud: introduciamo "la fiscalità di vantaggio al Sud", annuncia il ministro.

