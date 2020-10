**Manovra: Catalfo, 'investiamo inanzitutto in giovani, decontribuzione 100% per 3 anni'** (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - ''Con la legge di bilancio investiamo innanzitutto nei giovani. Dal prossimo anno, infatti, scatta la decontribuzione al 100% per tre anni per le aziende che assumono lavoratori under 35''. Lo scrive il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, su Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - ''Con la legge di bilancioinnanzitutto nei. Dal prossimo anno, infatti, scatta laalper treper le aziende che assumono lavoratori under 35''. Lo scrive il ministro del Lavoro, Nunzia, su Facebook.

Panna975 : RT @Linkiesta: Nella newsletter di questa settimana: i big tech che assumono e le offerte di lavoro in Italia in piena crisi, le nuove misu… - Linkiesta : Nella newsletter di questa settimana: i big tech che assumono e le offerte di lavoro in Italia in piena crisi, le n… - petronillarusso : RT @Agenzia_Ansa: #Manovra Catalfo: 'Zero contributi per chi assume under35' #ANSA - VinceIT : Quanto fumo e quanta sostanza? Manovra: Arrivano altri 40 miliardi. Catalfo: 'Zero contributi per chi assume under3… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Manovra Catalfo: 'Zero contributi per chi assume under35' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : **Manovra Catalfo Manovra: Catalfo, aiuteremo aziende a mantenere lavoro Agenzia ANSA Pensione a 60 anni. Ancora possibile per tutto il 2021

L'Isopensione consente ai lavoratori dipendenti una pensione INPS anticipata già a 60 anni di età, con assegno mensile a carico dell'azienda.

Manovra, sgravi a chi assume under 35: per la nuova Cig 5 miliardi

Il governo cerca di far ripartire l'economia puntando anche sul lavoro dei giovani. Nella legge di bilancio entra infatti un nuovo incentivo per le assunzioni. Dall'anno prossimo ...

L'Isopensione consente ai lavoratori dipendenti una pensione INPS anticipata già a 60 anni di età, con assegno mensile a carico dell'azienda.Il governo cerca di far ripartire l'economia puntando anche sul lavoro dei giovani. Nella legge di bilancio entra infatti un nuovo incentivo per le assunzioni. Dall'anno prossimo ...