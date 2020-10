Manovra 2021, aiuti alle famiglie: c’è l’assegno unico da luglio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Redazione La riforma verrà finanziata a partire dal luglio 2021 con l’introduzione del provvedimento che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. La misura prevede che ogni famiglia riceva per ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza fino al ventunesimo anno di età, un assegno mensile, con una maggiorazione del 20% per i figli successivi … Manovra 2021, aiuti alle famiglie: c’è l’assegno unico da luglio Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 19 ottobre 2020) Redazione La riforma verrà finanziata a partire dalcon l’introduzione del provvedimento che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. La misura prevede che ogni famiglia riceva per ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza fino al ventunesimo anno di età, un assegno mensile, con una maggiorazione del 20% per i figli successivi …: c’è l’assegnodaImpronta Unika.

Con la nuova manovra di bilancio è stato finanziata partire da luglio 2021 l’introduzione dell’assegno unico per i figli, che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Per l’assegno le ...

Manovra, Misiani: gradualità su cartelle esattoriali assicurata anche per il 2021

(Teleborsa) - La gradualità sulle cartelle esattoriali approvata in Consiglio dei Ministri è garantita anche per il 2021. Lo spiega in un'intervista ... con riferimento ai 4 miliardi stanziati in ...

