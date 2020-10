Manchester United, Solskjaer: «Cavani ha ancora bisogno di tempo» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il tecnico del Manchester United, Solskjaer, ha parlato delle condizioni di Edinson Cavani: le parole sull’uruguaiano Il tecnico del Manchester United, Solskjaer, ha parlato in conferenza stampa di Edinson Cavani. CHAMPIONS LEAGUE – «Abbiamo pescato i finalisti e i semifinalisti della scorsa stagione e questa è la prima occasione per giocare subito al top, che sarà la sfida più grande per questa squadra. Tutti vogliono partecipare alla Champions League ed affrontare le squadre più forti». Cavani – «Ha bisogno di qualche giorno in più per allenarsi prima di pensare a giocare. Magari il prossimo fine settimana potremo convocarlo». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il tecnico del, ha parlato delle condizioni di Edinson: le parole sull’uruguaiano Il tecnico del, ha parlato in conferenza stampa di Edinson. CHAMPIONS LEAGUE – «Abbiamo pescato i finalisti e i semifinalisti della scorsa stagione e questa è la prima occasione per giocare subito al top, che sarà la sfida più grande per questa squadra. Tutti vogliono partecipare alla Champions League ed affrontare le squadre più forti».– «Hadi qualche giorno in più per allenarsi prima di pensare a giocare. Magari il prossimo fine settimana potremo convocarlo». Leggi su ...

