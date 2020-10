Macellaio positivo al Covid viola quarantena e apre il negozio vicino Latina | denunciato

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020) In isolamento dopo essere risultatoal-19,esce di casa e si reca presso la sua attività commerciale. È accaduto ieri a Sonnino, in provincia di, dove i carabinieri hanno provveduto a bloccare e denunciare il commerciante. La vicenda viene riportata dal quotidiano localeOggi.Dopo giorni di assenza, alcuni clienti hanno notato la presenza di un uomo che in paese immaginavano dover essere ancora inin seguito al riscontro di una pregressa positività al. Ricevute le segnalazioni i militari dell’Arma sono andati a controllare riscontrando la veridicità di quanto era stato loro comunicato. L’attività è stata chiusa, mentre il proprietario è stato ...