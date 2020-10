Macché blasfemia | la Madonna con il volto della Ferragni è geniale

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 ottobre 2020) L'immagine dell'influencer nel quadro seicentesco del Sassoferrato, denunciata dal Codacons, non può essere motivo di scandalo. Francesco Vezzoli, autore«provocazione», rilancia un pittore poco noto. E avvicina i giovani alla grande arte italiana.Dispiace che una serie di pregiudizi abbia rovesciato il significato straordinario, e ricco di stimoli per il rapporto tra i giovani e la grande arte italiana,riproduzione «d'après» eseguita da un pregevole e ovunque ammirato artista, Francesco Vezzoli, di unacon il bambino del grande pittore Giovanni Battista Salvi, detto il Sassoferrato.Parlo con animo sereno, essendo stato l'ultimo ad aver esposto l'originale, databile 1660, nella mostra da me curata sul pittore, con Cristina Galassi, nel complesso di San Pietro in Borgo, a ...