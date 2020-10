M5S Ringrazia Azzolina | Diritto All’Istruzione non può Essere il Primo Sacrificato Durante Emergenza

Leggi su youreduaction

(Di lunedì 19 ottobre 2020) I deputati e le deputate del Movimento 5 Stelle si esno in merito a scuola e pandemia eno la Ministra. “Ilall’istruzione non puòilin una situazione di: mantenere le scuole aperte vuol dire continuare a difendere, come abbiamo fatto finora, gli interessi di studentesse e studenti. …