Lutto per Mara Venier, morto Gianni Dei: "Il mio cuore è spezzato" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Parole strazianti quelle di Mara Venier che sopraggiungono in questi momenti in ricordo dell'amico scomparso Gianni Dei, attore e cantante italiano morto oggi a Roma. "Gianni mio come farò senza di te", scrive la Venier pubblicando su Instagram una foto che li ritrae insieme. Mara Venier piange la scomparsa di Gianni Dei Un brutto colpo per l'amatissima conduttrice di Domenica In nonché volto della televisione, Mara Venier. La conduttrice, appresa la notizia della scomparsa di Gianni Dei, ha voluto ricordare con poche e toccanti parole l'amico e collega che definisce anche "fratello".

