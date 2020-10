Lucas Bravo risponde alle critiche della serie Netflix “Emily in Paris”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 19 ottobre 2020)è uno degli attori principali di una dellepiù chiacchierate del momento, Emily in Paris. Nellail personaggio di Lily Collins, Emily Cooper, viene mandato da Chicago a Parigi per un anno. La ragazza lavorerà in un’importante compagnia di marketing francese. Dunque, arrivata a Parigi, cercherà di inserirsi in una … L'articolo“Emily in Paris”