Love is blind: Lorenzo Tempesti e Alina Brag contro l'omofobia (Di martedì 20 ottobre 2020) Cosa lega musica, fotografia e amore? Venerdì 23 ottobre vedrà la luce il progetto "Love is blind", l'iniziativa di due artisti udinesi, il compositore Lorenzo Tempesti e la fotografa Alina Brag, che mira a dare una cornice universale all'amore. In che modo? Pubblicando una serie di fotografie che ritraggono indifferentemente coppie etero e omosessuali, e utilizzando una di queste foto come copertina per il nuovo singolo di Lorenzo Tempesti, intitolato proprio "Love is blind". È un brano romantico, per pianoforte, dal carattere molto semplice, che vuole raffigurare la tenerezza che caratterizza l'affetto tra due innamorati.

Cosa lega musica, fotografia e amore? Venerdì 23 ottobre vedrà la luce il progetto “Love is blind”, l’iniziativa di due artisti udinesi, il ...

