L’oroscopo del giorno | le previsioni di Paolo Fox per martedì 20 ottobre

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiL’oroscopo diFox per domani martedì 202020: Ariete – La Luna è favorevole: ottime notizie per i sentimenti, l’amore è in primo piano. Sul fronte lavoro, evita le polemiche inutili. Ti arrabbi, spesso, per cose davvero futili e banali. Toro – La mattinata per i sentimenti parte un pò sotto tono: ma il pomeriggio sarà migliore. Chi ha vissuto un amore in difficile in passato non deve ritornare su vecchie strade. Sul fronte lavoro, è il momento giusto per dedicarti a qualcosa di nuovo se hai un’attività legata a contratti. Gemelli – In amore la prima parte della giornata è un pò sotto tono, ma non temere: da domani recuperi. Sul fronte lavoro, le comunicazioni con gli altri risultano più difficili al ...