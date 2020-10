Loredana Lecciso e il ricordo di infanzia con la sorella | da lacrime – FOTO

(Di lunedì 19 ottobre 2020)ritorno su Instagram e ci concede un dolce scatto che la ritrae insieme a suaquando erano piccole Visualizza questo post su Instagram 💙💙💙Chi ha imparato ad andare oltre, può andare ovunque. #pictureoftheday #nature #selflove #feelgood #lovelife #me Un post condiviso da(@) in data: 27 Set 2020 … L'articoloe ildicon la, daproviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Lecciso

Ieri, domenica 18 ottobre a Domenica In da Mara Venier sono andati tantissimi ospiti che, in fondo, sono anche amici di Mara Venier. Da Carlo Conti che ha fatto lui un’intervista alla Venier, ad Anton ...Yari Carrisi è stato condannato dopo la frase choc che pubblicò diversi mesi fa (il 21 aprile) sui social contro Barbara d’Urso. Il figlio di Al Bano, augurò la morte alla conduttrice. In pratica, Yar ...