Loredana Lecciso commuove tutti | “non ti avevamo mai vista così” – FOTO

Leggi su leggilo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Vediamo insieme la bellissima immagine che ha pubblicato,su Instagram, lasciandosenza parole, e commossi. View this post on Instagram 💙💙💙Chi ha imparato ad andare oltre, può andare ovunque. #pictureoftheday #nature #selflove #feelgood #lovelife #me A post shared by(@) on Sep 27, 2020 at 9:27am PDT Lei è una … L'articolo: “non timaicosì” –proviene da leggilo.org.