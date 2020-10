Lombardia: possibile coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino (Di lunedì 19 ottobre 2020) Covid-19, la stretta: in Lombardia si va verso il coprifuoco da giovedì 22 ottobre. Stop di tutte le attività e spostamenti dalle 23:00 alle 5:00 del mattino La Lombardia corre subito ai ripari con una nuova stretta definita nell’ordinanza firmata stasera dal governatore Attilio Fontana. Da lunedì entra in vigore il coprifuoco con l’ordinanza che avrà una validità di tre settimane e che limita l’apertura dei locali, e degli assembramenti, ferma inoltre gli sport di ‘contatto’ anche a livello dilettante. Il ministro Dario Franceschini, capo delegazione Pd al governo, ha chiesto ieri al premier Conte una riunione per decidere nuove misure nazionali per ... Leggi su zon (Di lunedì 19 ottobre 2020) Covid-19, la stretta: insi va verso ilda giovedì 22 ottobre. Stop di tutte le attività e spostamenti23:005:00 delLacorre subito ai ripari con una nuova stretta definita nell’ordinanza firmata stasera dal governatore Attilio Fontana. Da lunedì entra in vigore ilcon l’ordinanza che avrà una validità di tre settimane e che limita l’apertura dei locali, e degli assembramenti, ferma inoltre gli sport di ‘contatto’ anche a livello dilettante. Il ministro Dario Franceschini, capo delegazione Pd al governo, ha chiesto ieri al premier Conte una riunione per decidere nuove misure nazionali per ...

Al 31 maggio, in Lombardia erano stati ufficialmente riscontrati 16.112 ... Oggi, ancor più che allora, è possibile utilizzare le banche dati sanitarie per sapere se un soggetto contagiato dal Covid ...

Al 31 maggio, in Lombardia erano stati ufficialmente riscontrati 16.112 ... Oggi, ancor più che allora, è possibile utilizzare le banche dati sanitarie per sapere se un soggetto contagiato dal Covid ...

Giunta straordinaria ieri pomeriggio (sabato 17 ottobre) convocata da Palazzi. Anche una campagna antinfluenzale per i giovani da 6 a 14 anni ...