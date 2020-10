Lombardia, lockdown notturno e coprifuoco dalle 23 alle 5. Centri commerciali chiusi nei weekend (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’ultimo incontro tra gli esponenti della regione Lombardia, con il governo e i vari sindaci ha messo tutti d’accordo: particolarmente colpita dalla seconda ondata di coronavirus, si è deciso ufficialmente di operare una sorta di lockdown notturno e coprifuoco, che sarà attivo dal prossimo 22 ottobre. I dettagli La proposta sviluppata dalla regione ha incassato senza problemi l’ok da parte del governo, anche perchè tutti i sindaci delle cità della regione hanno mostrato parere positivo. Il ministro della Salute Roberto Speranza lo ha confermato poco dopo aver sentito tutti gli esponenti: “Sono d’accordo sull’ipotesi di misure più restrittive in Lombardia. Ho sentito il presidente Fontana e il sindaco Beppe Sala e ... Leggi su giornal (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’ultimo incontro tra gli esponenti della regione, con il governo e i vari sindaci ha messo tutti d’accordo: particolarmente colpita dalla seconda ondata di coronavirus, si è deciso ufficialmente di operare una sorta di, che sarà attivo dal prossimo 22 ottobre. I dettagli La proposta sviluppata dalla regione ha incassato senza problemi l’ok da parte del governo, anche perchè tutti i sindaci delle cità della regione hanno mostrato parere positivo. Il ministro della Salute Roberto Speranza lo ha confermato poco dopo aver sentito tutti gli esponenti: “Sono d’accordo sull’ipotesi di misure più restrittive in. Ho sentito il presidente Fontana e il sindaco Beppe Sala e ...

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - 'Siamo in emergenza totale, basti vedere anche il lockdown notturno deciso in Lombardia. Ma quando si è emergenza ci ...

Regione Lombardia propone il coprifuoco dalle 23 alle 5: Governo dà l’ok

Le principali autorità della Regione Lombardia hanno chiesto al governo l'istituzione di un coprifuoco dalle 23 alle 5 con divieto di spostamenti.

