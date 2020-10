Lombardia, coprifuoco dalle 23. Fontana: “Necessario porre un freno, i contagi peggiorano” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “I numeri stanno peggiorando a una velocità assolutamente imprevedibile, credo che sia necessario mettere un freno“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alla richiesta del coprifuoco dalle 23:00 lungo tutto il territorio regionale a partire da giovedì 22 ottobre. “Questo provvedimento deve essere preso in concerto con il Governo, Speranza ha dichiarato di essere d’accordo con questo tipo di iniziativa che va nella direzione di contenere il più possibile i contagi – ha aggiunto il governatore lombardo ai microfoni di Top Calcio 24 -. Noi non possiamo permetterci, come Regione e come Paese, un altro lockdown che sarebbe devastante, dobbiamo cercare di intervenire in anticipo“. E ancora: ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) “I numeri stanno peggiorando a una velocità assolutamente imprevedibile, credo che sia necessario mettere un“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Attilio, in merito alla richiesta del23:00 lungo tutto il territorio regionale a partire da giovedì 22 ottobre. “Questo provvedimento deve essere preso in concerto con il Governo, Speranza ha dichiarato di essere d’accordo con questo tipo di iniziativa che va nella direzione di contenere il più possibile i– ha aggiunto il governatore lombardo ai microfoni di Top Calcio 24 -. Noi non possiamo permetterci, come Regione e come Paese, un altro lockdown che sarebbe devastante, dobbiamo cercare di intervenire in anticipo“. E ancora: ...

