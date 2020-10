Locatelli | prime vaccinazioni prossima primavera

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Mentre i numeri sui contagi aumentano nell'ordine di un migliaio al giorno arriva oggi la dichiarazione di Francosui vaccini: in materia, "si sta facendo un grande sforzo internazionale. ...

rtl1025 : ?? Continuano gli sforzi, a livello internazionale, perché il vaccino contro il #Covid diventi realtà. 'Credo che po… - Agenzia_Ansa : #covid #Locatelli 'Le prime vaccinazioni la prossima primavera. Si comincerà dalle categorie fragili , il personal… - repubblica : Locatelli del Cts: 'Prime vaccinazioni a inizio primavera' - discoradioIT : Locatelli: “Le prime vaccinazioni a primavera” - maurocastagnet3 : Covid, le prime vaccinazioni la prossima primavera Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanita' e… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli prime

«Il lavoro di Arcuri – prosegue Locatelli – sui tamponi è formidabile. Realisticamente credo che potremmo far partire le vaccinazioni per le persone fragili, le forze dell'ordine, gli operatori sanita ...Il presidente del Consiglio superiore di sanità: "Vaccino per persone fragili, forze dell'ordine e operatori sanitari". "La ...