Lo Studio Ghibli regala ai fan centinaia di wallpaper gratuiti tratti dai suoi film

A partire dal 18 settembre lo Studio Ghibli di Hayao Miyazaki, autore di capolavori del cinema d'animazione giapponese, come 'La città incantata' (2001) e 'Il castello errante di Howl' (2004), ha reso disponibili centinaia di immagini ufficiali tratte dai suoi film. Tutte da scaricare gratuitamente. L'ultima aggiunta è del 16 ottobre. È insolito, perché lo Studio è da sempre molto riservato e raramente diffonde materiale dal suo archivio cinematografico. I wallpaper dell'archivio comprendono 'Ponyo' (2008), ma anche 'La principessa Mononoke' (1997) e capolavori meno noti come 'La storia della Principessa Splendente' (2013). Qui per voi una selezione. Gli altri possono essere consultati su Ghibli.jp

