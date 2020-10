Lo strazio di Mara Venier per la morte di Gianni Dei | ieri lo aveva salutato da Domenica IN

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Nella puntata diIN del 18 ottobre 2020,ricevuto tanti messaggi dagli amici di sempre, dalle persone che vivono a Campo dei Fiori a Roma, che la considerano una di famiglia. Tanto affetto, tanta stima e tante le bellissime parole spese per la conduttrice di Rai 1.ha ringraziato tutte le persone che le hanno mandato questi bellissimi video ma ha voluto poi salutare una persona speciale. Ha chiesto di poter mandare un abbraccio al suo amicoche sicuramente avrebbe voluto mandarle un video ma che non stava bene e che per questo non lo ha potuto fare. Oggi purtroppo dai socialha annunciato la tragica notizia: il suo amicoDei si è spento poche ore fa. Unoper ...