Liverpool, Van Dijk ‘il guerriero’, le forti parole dopo l’infortunio: “Tornerò più forte che mai” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Virgil Van Dijk commenta così il suo brutto infortunio.Nella gara che ha visto sfidarsi Liverpool e Everton, il difensore olandese è rimasto vittima di un brutto scontro di gioco con il portiere dei Toffies Pickford, che lo ha subito costretto ad uscire anticipatamente dal campo. Gli esami strumentali effettuati dallo staff sanitario dei Reds hanno evidenziato la rottura del legamento crociato, che costringerà il centrale classe '91 a rimanere per qualche mese fuori dai campi da gioco. Pesante perdita a livello tattico per il tecnico Jurgen Klopp, che adesso si troverà costretto a proseguire la stagione in Premier League e non solo senza il suo leader arretrato che, dopo l'infortunio di Alisson, è il secondo grande assente di questo sfortunato ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020) Virgil Vancommenta così il suo brutto infortunio.Nella gara che ha visto sfidarsie Everton, il difensore olandese è rimasto vittima di un brutto scontro di gioco con il portiere dei Toffies Pickford, che lo ha subito costretto ad uscire anticipatamente dal campo. Gli esami strumentali effettuati dallo staff sanitario dei Reds hanno evidenziato la rottura del legamento crociato, che costringerà il centrale classe '91 a rimanere per qualche mese fuori dai campi da gioco. Pesante perdita a livello tattico per il tecnico Jurgen Klopp, che adesso si troverà costretto a proseguire la stagione in Premier League e non solo senza il suo leader arretrato che,l'infortunio di Alisson, è il secondo grande assente di questo sfortunato ...

Mediagol : Liverpool, Van Dijk 'il guerriero', le forti parole dopo l'infortunio: 'Tornerò più forte che mai'… - Daniele20052013 : Klopp: «Aspetteremo van Dijk come una moglie aspetta il marito dal carcere» - zazoomblog : Liverpool Klopp: “Aspetteremo Van Dijk come una moglie aspetta il marito dal carcere” - #Liverpool #Klopp: #“Aspet… - YassNeve : RT @sportface2016: #Liverpool | #Klopp: 'Aspetteremo #VanDijk come una moglie aspetta il marito dal carcere' - sportface2016 : #Liverpool | #Klopp: 'Aspetteremo #VanDijk come una moglie aspetta il marito dal carcere' -