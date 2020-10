Liverpool, il ginocchio di Van Dijk fa crack: stagione finita (Di lunedì 19 ottobre 2020) Van Dijk dice addio al Liverpool tutta la stagione. Il centrale olandese dei Reds si è infortunato gravemente dopo un violento scontro con il portiere dell’ Everton, Pickford, riportando una lesione ai legamenti del ginocchio per la quale sarà necessario l’intervento chirurgico. Come si è infortunato Van Dijk? L’ incidente di gioco si è verificato al 6′ del primo tempo in occasione del match di Premier League, Everton-Liverpool. Il portiere dei Toffies, nel corso di un’ uscita, ha letteralmente travolto il difensore del Liverpool che ha provato a stare in campo, salvo poi arrendersi al dolore che lo ha costretto ad uscire. Le sue condizioni sono apparse subito come confermato dal club attraverso un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 ottobre 2020) Vandice addio altutta la. Il centrale olandese dei Reds si è infortunato gravemente dopo un violento scontro con il portiere dell’ Everton, Pickford, riportando una lesione ai legamenti delper la quale sarà necessario l’intervento chirurgico. Come si è infortunato Van? L’ incidente di gioco si è verificato al 6′ del primo tempo in occasione del match di Premier League, Everton-. Il portiere dei Toffies, nel corso di un’ uscita, ha letteralmente travolto il difensore delche ha provato a stare in campo, salvo poi arrendersi al dolore che lo ha costretto ad uscire. Le sue condizioni sono apparse subito come confermato dal club attraverso un ...

