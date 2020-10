LIVE Nuoto, ISL Budapest 2020 seconda tappa in DIRETTA (19 ottobre): gli azzurri vogliono spingere in alto gli Aqua Centurions (Di lunedì 19 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata della seconda tappa della International Swimming League 2020, la manifestazione per club di Nuoto che quest’anno è tutta in programma alla Duna Arena di Budapest. Le squadre sono arrivate a Budapest la settimana scorsa e sono state messe in una “bolla” creata come misura di contenimento del contagio da Coronavirus. Si gareggia in vasca corta, ogni tappa dura due giorni e la manifestazione verrà spalmata su cinque settimane. Ogni match è composto da 39 gare: 32 individuali, 5 staffette a squadre e 2 skin ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladellae ultima giornata delladella International Swimming League, la manifestazione per club diche quest’anno è tutta in programma alla Duna Arena di. Le squadre sono arrivate ala settimana scorsa e sono state messe in una “bolla” creata come misura di contenimento del contagio da Coronavirus. Si gareggia in vasca corta, ognidura due giorni e la manifestazione verrà spalmata su cinque settimane. Ogni match è composto da 39 gare: 32 individuali, 5 staffette a squadre e 2 skin ...

