Live – Non è la d'Urso, Bello Figo contro le 5 sfere: "Non ho mai lavorato in vita mia. Non fa per me"

Nella puntata del 18 ottobre 2020 di Live – Non è la d'Urso è stato ospite il rapper Bello Figo. Lui è diventato molto noto dopo aver pubblicato su YouTube Non pago affitto, canzone che ha generato grande scandalo in moltissime persone. Ora, però, torna a parlare nel salotto televisivo di Barbara davanti a 5 sfere che non perdonano. Al loro interno troviamo Flavia Vento, Elenoire Casalegno, Vladimir Luxuria, Malena e Lory Del Santo. Lo scontro, quindi, inizia proprio con quest'ultima. Lei spiega di aver visto i suoi video e ha notato che c'è stato un drastico calo delle visualizzazioni. Gli domanda, perciò, come mai pensa che sia successo. Lui risponde che dipende dalla canzone e che è sempre se stesso. non tenta mai di copiare, ...

