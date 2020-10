LIVE Avellino-Juve Stabia | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ la prova del nove per l’di Piero Braglia. Dopo le vittorie arrivate con Viterbese e Palermo, i lupi, ospitano in casa la. Ledi(3-5-2): Forte; Silvestri L., Miceli, Rocchi; Ciancio, Aloi, De Francesco, D’Angelo, Tito; Fella, Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Dossena, Nikolic, Silvestri M., Bruzzo, Rizzo, Burgio, Adamo, Santaniello, Bernardotto. All.: Braglia.(4-3-1-2): Tomei; Garattoni, Allievi, Troest, Rizzo; Berardocco, Mastalli, ...

blab_live : #Pronostici #SerieC: #Csiamo il blog di #Pasto22. Avellino-Juve Stabia è il posticipo - frankragosta : Questa sera live dalle 20.30 su tuttoc. com un derby campano tutto da gustare: #Avellino-#JuveStabia. Gli irpini pe… - NBC_Sports_N : Dosson vs Avellino >>> -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Avellino

La diretta live di Avellino-Juve Stabia, match del girone C di Serie C 2020/2021: aggiornamenti in tempo reale ...Risultati Serie C, classifica: diretta gol live score delle partite, oggi domenica 18 ottobre e valide per la 5^ giornata, per i gironi A, B e C.