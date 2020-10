L’intelligenza politica di Jacinda Ardern convince la Nuova Zelanda (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’arcipelago del Pacifico ha cinque milioni di abitanti e 35 milioni di pecore, ma resta il fatto che la premier ha dovuto affrontare gli stessi flagelli che hanno colpito il resto del mondo: il covid-19 e il terrorismo. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’arcipelago del Pacifico ha cinque milioni di abitanti e 35 milioni di pecore, ma resta il fatto che la premier ha dovuto affrontare gli stessi flagelli che hanno colpito il resto del mondo: il covid-19 e il terrorismo. Leggi

duesoli : RT @LaZebraAPuah: L'unica è mettersi un po' in lockdown da soli, indipendentemente da quel che dice o fa il governo, indipendentemente dall… - stammiLontano : RT @LaZebraAPuah: L'unica è mettersi un po' in lockdown da soli, indipendentemente da quel che dice o fa il governo, indipendentemente dall… - Rosanna78448788 : RT @LDistratta: Le reali patologie pregresse in questo paese sono i tagli alla sanità, il massacro della scuola pubblica, l'incapacità dei… - annachiara234 : RT @LaZebraAPuah: L'unica è mettersi un po' in lockdown da soli, indipendentemente da quel che dice o fa il governo, indipendentemente dall… - Pippo78052783 : RT @LaZebraAPuah: L'unica è mettersi un po' in lockdown da soli, indipendentemente da quel che dice o fa il governo, indipendentemente dall… -

Ultime Notizie dalla rete : L’intelligenza politica Alda D’Eusanio: «70 anni tra tv, politica e amore. Viva grazie a un pappagallo» Corriere della Sera