L’influencer negazionista Dmitriy Stuzhuk muore a soli 33 per il Covid-19 (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’influencer ucraino, negazionista della pandemia, Dmitriy Stuzhuk è morto a soli 33 anni dopo aver contratto il virus in un viaggio in Turchia E’ morto a soli 33 anni l’influencer ucraino Dmitriy Stuzhuk. Il ragazzo, negazionista del Covid-19 e della pandemia stessa, ha contratto il virus dopo un viaggio in Turchia. A dare la notizia della sua morte, l’ex moglie Sofia Stuzhuk, 25 anni e madre dei suoi tre figli. Nonostante la recente separazione, Sofia gli ha dedicato un bellissimo post su Instagram, accompagnato da una foto che ritrae tutta la famiglia insieme. Il post recita: “Mi hai insegnato così tanto. Sono cresciuta con te. Sono diventata con te la madre di tre ... Leggi su zon (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’influencer ucraino,della pandemia,è morto a33 anni dopo aver contratto il virus in un viaggio in Turchia E’ morto a33 anni l’influencer ucraino. Il ragazzo,del-19 e della pandemia stessa, ha contratto il virus dopo un viaggio in Turchia. A dare la notizia della sua morte, l’ex moglie Sofia, 25 anni e madre dei suoi tre figli. Nonostante la recente separazione, Sofia gli ha dedicato un bellissimo post su Instagram, accompagnato da una foto che ritrae tutta la famiglia insieme. Il post recita: “Mi hai insegnato così tanto. Sono cresciuta con te. Sono diventata con te la madre di tre ...

LaStampa : Morto a 33 anni per Covid l’influencer ucraino negazionista: “Il virus è una bufala” diceva - saratripodi2 : RT @ilgiornale: Dmitriy Stuzhuk è l'influencer ucraino di 33 anni morto a causa di complicazioni cardiache dovute al Covid-19: non era un '… - pvsassone : RT @ilruttosovrano: I negazionisti negano che sia morto di Covid l'influencer negazionista che negava il Covid, poi sono arrivati gli infer… - Giu70679249 : RT @ilgiornale: Dmitriy Stuzhuk è l'influencer ucraino di 33 anni morto a causa di complicazioni cardiache dovute al Covid-19: non era un '… - impiegatoup : RT @Open_gol: Dmitriy aveva 33 anni. Aveva scelto di lasciare l'ospedale prima di terminare le cure -

Ultime Notizie dalla rete : L’influencer negazionista Per i 70 anni della principessa Anna pranzo “a distanza” con la Regina La Stampa