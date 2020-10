L'incredibile dieta di Paolo Del Debbio. Fatta per amore? "Non lo direi mai" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il nuovo look di Paolo Del Debbio è diventato un caso mediatico. Visibilmente dimagrito, barba e nuova pettinatura: per il conduttore di Dritto e Rovescio, talk show di Rete 4, si era parlato di un nuovo amore ma anche di una malattia. Del Debbio ha spiegato le ragioni della sua rivoluzione in un'intervista al Corriere della Sera: "Facendo corna, toccando ferro all'italiana e legno alla francese, non sono mai stato meglio. Mi sento meno affaticato, più sciolto, cammino più leggero e il cervello è più veloce. Poi, di sicuro, la dieta non è partita da una considerazione estetica, ma di salute. Dopodiché, sentirsi anche meglio con se stesso non è una cosa brutta". Ha perso quasi trenta chili e questo ha ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il nuovo look diDelè diventato un caso mediatico. Visibilmente dimagrito, barba e nuova pettinatura: per il conduttore di Dritto e Rovescio, talk show di Rete 4, si era parlato di un nuovoma anche di una malattia. Delha spiegato le ragioni della sua rivoluzione in un'intervista al Corriere della Sera: "Facendo corna, toccando ferro all'italiana e legno alla francese, non sono mai stato meglio. Mi sento meno affaticato, più sciolto, cammino più leggero e il cervello è più veloce. Poi, di sicuro, lanon è partita da una considerazione estetica, ma di salute. Dopodiché, sentirsi anche meglio con se stesso non è una cosa brutta". Ha perso quasi trenta chili e questo ha ...

