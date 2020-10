Liguria | è guerra di poltrone tra Toti | Salvini e Meloni Dopo il voto | leader col pallottoliere in mano Ligano per spartirsi sette assessorati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Le? Sono l’ultimo dei miei problemi”, dice il rieletto governatore Giovanni. Eppure, a sentire chi frequenta il centrodestra ligure, in queste ore sembra di gran lunga il primo. Venerdì è in programma un altro incontro sulla trattativa per la nuova giunta, uno psicodramma a puntate che vedeaccerchiato ormai da tutti e tre i partner di coalizione: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Con il partito di Giorgiaa ventilare un clamoroso appoggio esterno che lascerebbe la maggioranza appesa a un filo: 15 seggi contro 14. E i berlusconiani, che cinque anni fa portarono l’ex volto Mediaset a piazza de Ferrari, avvelenati per la probabile esclusione in virtù del misero 5% ottenuto alle urne. La partita si gioca sui 7...