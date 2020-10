L'Europa si astenga dal tifo. La preferenza per Biden la tenga per sé

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020) A due settimane dalle elezioni Joeha nove punti di vantaggio su Donald Trump. In alcuni gruppi di elettori il margine a favore diè maggiore: tra i meno giovani è di undici punti, nell’elettorato femminile di ventitré, un dato significativo visto anche che il numero delle elettrici è in genere del tre-quattro per cento superiore a quello degli elettori. Ma chi si fida ancora dei sondaggi? Specie per gli Stati Uniti dove è determinante il voto dei grandi elettori, non quello popolare. Nel 2016 Hillary Clinton fu sconfitta pur avendo ottenuto quasi tre milioni di voti più di Trump. Né si discute del sistema di rappresentanza parlamentare - con due senatori per Stato - in base al quale al Wyoming spetta un senatore ogni duecentonovantamila abitanti, alla California uno ogni venti milioni. ...