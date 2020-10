Legge Omotransfobia, il deputato Zan: «La destra abbia un sussulto di dignità» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Con «sussulto di dignità», il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan, relatore della proposta di legge contro l’omotransfobia che arriverà alla Camera dei Deputati tra una settimana, intende il ritiro delle due pregiudiziali di costituzionalità presentate dalla Lega e da Fratelli d’Italia e degli 800 emendamenti presentati sempre dall’opposizione. Un nuovo tentativo di bloccare una legge che l’Italia attende da quasi 40 anni e che viene discussa per la sesta volta. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 ottobre 2020) Con «sussulto di dignità», il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan, relatore della proposta di legge contro l’omotransfobia che arriverà alla Camera dei Deputati tra una settimana, intende il ritiro delle due pregiudiziali di costituzionalità presentate dalla Lega e da Fratelli d’Italia e degli 800 emendamenti presentati sempre dall’opposizione. Un nuovo tentativo di bloccare una legge che l’Italia attende da quasi 40 anni e che viene discussa per la sesta volta.

lauraboldrini : Questa settima non ci saranno votazioni per il numero di parlamentari positivi al #COVID19. Lo ha deciso il preside… - vladiluxuria : Gli oppositori alla legge contro l’#omotransfobia usano strumentalmente la pandemia per chiedere di non discuterla… - SimoPillon : Ieri in piazza a Roma mamme, papà, nonni, nonne e tanti bambini per dire si alla libertà e no alla legge #Zan su… - joker9212329403 : RT @lauraboldrini: Questa settima non ci saranno votazioni per il numero di parlamentari positivi al #COVID19. Lo ha deciso il presidente F… - cibe68 : RT @lauraboldrini: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia strumentalizzano il numero di deputate e deputati positivi per chiedere il rinvio… -