Legge di Bilancio 2021 | parla il ministro Gualtieri | “Manovra ambiziosa”

In queste settimane di grande tensione il Governo ha lavorato alla Legge di Bilancio 2021. E a commentare alcune delle manovre fissate da Conte e i suoi ecco il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. "Una manovra ambiziosa e importante, studiata appositamente per dare una nuova spinta all'economia": con queste parole il ministro ha descritto la nuova Legge di Bilancio. Gualtieri su Legge di Bilancio 2021: aiuti per chi assume Under 35 "Far ripartire l'economia significa innanzitutto avere più lavoro, a partire dai giovani. Per questo in tutta Italia chi assumerà giovani sotto i 35 anni avrà i contributi integralmente ...

