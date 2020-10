Legata a Briatore da un contratto | non c' era niente | solo per la carriera Parla il vip | bomba atomica o fango sulla Gregoraci?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) AdessoNino Magli che al Live-Non è la D'Urso - su Canale 5 domenica 18 ottobre - dice di aver avuto per sei anni una storia segreta con Elisabetta. Una verità choc. Silenzio in studio da Barbara D'Urso, dove arriva Mino, che dice in quel periodo lainiziò a frequentare Flavio. “Nel 2005 mi parlò di un viaggio in Kenya con. Mi disse che era un viaggio importante per la sua vita e. La aspettavo per il mio compleanno, lei mi scrisse una lettera per dirmi addio e mi parlò di uncon”, tuona Magli. “Me neva sempre, lei mi diceva che non c'eratra lei e, serviva ...