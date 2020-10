Lega Pro | Ghirelli | «Coronavirus? Siamo intervenuti tempestivamente»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Francesco, presidente dellaPro, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il Consiglio Direttivo di oggi Il presidente dellaPro, Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il Consiglio Direttivo tenutosi oggi. Le sue parole riprese dal sito ufficiale della Serie C. «Si è tenuto nel pomeriggio in video-conferenza il Consiglio Direttivo diPro. Sono state tre le priorità emerse. Il primo punto ha riguardato la situazione epidemiologica del Paese, in peggioramento, che si riflette anche sul campionato di C a oggi, in particolare, come ha spiegato Francesco, PresidentePro: “Laè intervenutaspostando 14 gare a causa della ...