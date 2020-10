Lega Pro | Consiglio direttivo soddisfatto del servizio di Eleven Sports

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Si è tenuto nel pomeriggio in video-conferenza ildiPro. Sono state tre le priorità emerse. Il primo punto ha riguardato la situazione epidemiologica del Paese, in peggioramento, che si riflette anche sul campionato di C a oggi, in particolare, come ha spiegato Francesco Ghirelli, PresidentePro: “Laè intervenuta tempestivamente spostando 14 gare a causa della positività al Covid-19 di atleti o dirigenti. Devo dare atto ai club di grande senso civico. Affrontano con abnegazione, sacrifici e ingenti costi una situazione pesante. Noi abbiamo messo sempre al primo posto il rispetto della salute e di conseguenza l’attuazione del protocollo sanitario”.“Mi preme ringraziare gli uffici che hanno lavorato con grande impegno ...