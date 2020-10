Le ultimissime sulle probabili formazioni di Dinamo Kiev-Juve (Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ tempo di Champions League con la Juventus di Andrea Pirlo alla sua prima uscita stagionale in una gara internazionale. I bianconeri sono attesi domani alle ore 18.55 in Ucraina sul campo della Dinamo Kiev di Lucescu, tecnico che ha allenato Pirlo ai tempi del Brescia. La Juve dovrà fare a meno di McKennie e Ronaldo, ancora positivi al Covid-19 oltre ai soliti Alex Sandro e de Ligt che sono fermi ai box. Rientra invece Dybala che prenderà posto in avanti insieme a Morata con Ramsey a supporto del duo offensivo. In porta torna Szczesny al posto di Buffon titolare a Crotone, in difesa spazio a Chiellini insieme a Bonucci e Danilo, a centrocampo spazio a Kulusevski e Cuadrado sulle fasce con Bentancur e il ritorno di Rabiot. 4-3-3 per la Dinamo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ tempo di Champions League con lantus di Andrea Pirlo alla sua prima uscita stagionale in una gara internazionale. I bianconeri sono attesi domani alle ore 18.55 in Ucraina sul campo delladi Lucescu, tecnico che ha allenato Pirlo ai tempi del Brescia. Ladovrà fare a meno di McKennie e Ronaldo, ancora positivi al Covid-19 oltre ai soliti Alex Sandro e de Ligt che sono fermi ai box. Rientra invece Dybala che prenderà posto in avanti insieme a Morata con Ramsey a supporto del duo offensivo. In porta torna Szczesny al posto di Buffon titolare a Crotone, in difesa spazio a Chiellini insieme a Bonucci e Danilo, a centrocampo spazio a Kulusevski e Cuadradofasce con Bentancur e il ritorno di Rabiot. 4-3-3 per la...

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Aumento pensioni invalidità 2020, ultimissime su proroga domanda e chiarimenti Pensioni Per Tutti Covid, le autorità lombarde chiedono al governo di istituire il coprifuoco

Le principali autorità della Regione Lombardia hanno chiesto al governo l'istituzione di un coprifuoco dalle 23 alle 5 con divieto di spostamenti.

Coronavirus, aumentano i nuovi casi nel Regno Unito: 18.804 nelle ultime 24 ore. E il Galles entra in lockdown

E gli ospedali sono sempre più sotto pressione. Aumentano i nuovi contagi di Coronavirus nel Regno Unito. Ad annunciarlo è stato il primo ministro gallese, Mark Drakeford, in una conferenza stampa, in ...

Le principali autorità della Regione Lombardia hanno chiesto al governo l'istituzione di un coprifuoco dalle 23 alle 5 con divieto di spostamenti.