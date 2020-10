«Le scuole riaprono in Campania». Le mamme fanno festa e poi scoprono che è una fake news (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Regione Campania presenterà una denuncia nei confronti degli autori di un’ordinanza fake, che questa mattina ha trovato rapida diffusione sui social network e sulle app di messaggistica. Nella finta ordinanza si legge che la Regione avrebbe deciso di “riaprire” le scuole da mercoledì 21 ottobre. La notizia è subito diventata virale e ha scatenato la gioia di quelle famiglie e di quelle mamme che avevano protestato contro la chiusura delle scuole. Ma come ha scritto la Regione Campania si trattava di una fake news. A spiegarlo è stato lo stesso governatore Vincenzo De Luca su Facebook. «Ennesima #fakenews: sta girando nei gruppi e nelle chat questa ordinanza falsa. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Regionepresenterà una denuncia nei confronti degli autori di un’ordinanza, che questa mattina ha trovato rapida diffusione sui social network e sulle app di messaggistica. Nella finta ordinanza si legge che la Regione avrebbe deciso di “riaprire” leda mercoledì 21 ottobre. La notizia è subito diventata virale e ha scatenato la gioia di quelle famiglie e di quelleche avevano protestato contro la chiusura delle. Ma come ha scritto la Regionesi trattava di una. A spiegarlo è stato lo stesso governatore Vincenzo De Luca su Facebook. «Ennesima #: sta girando nei gruppi e nelle chat questa ordinanza falsa. ...

