Le relazioni difettose – Esiste la persona della mia vita?

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ciao Ester,ti leggo tutte le settimane, ed oggi ho bisogno di mettere nero su bianco qualche pensiero. Credo di non avere neanche una domanda precisa da fare, ma sento il bisogno di esternare un po’ di sensazioni. Ho appena finito di litigare, quindi le mie sensazioni sono ‘a caldo’. Lui, ovviamente, non è il mio ragazzo. Avrei voluto che lo fosse, ma tanto tempo fa. Razionalmente so perfettamente che non è per me. Eppure ho creduto che lo fosse, ho creduto che fosse l’altra metàmela, ho creduto che fosse l’incastro perfetto. Secchiona e parolaio, pesante io, leggero lui. Si è avvicinato lui tanto tempo fa e me, giuro che non ho fatto niente, non mi piaceva. Dopo un po’ sono rimasta “vittima“. Mi piaceva, tanto. Mi piaceva perchè non ho mai amato il mio carattere e lui ...