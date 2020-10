Le regole del nuovo dpcm: stop a sagre e fiere e a sport di contatto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ulteriori poteri affidati ai sindaci Nella tarda serata di domenica 18 ottobre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato all’Italia e alla stampa introducendo il nuovo dpcm a solo una settimana di distanza dall’ultimo. Leggi anche: dpcm firmato nella notte: le nuove regole Un provvedimento necessario visto che la curva dei contagi è in risalita e con essa anche quella dei ricoveri. Nuove regole, che come prevedibile, fanno discutere e non trovano un consenso unanime. Dissenso ad esempio tra i sindaci che non sarebbero stati consultati: nel decreto è stata inserita la possibilità dei primi cittadini di chiudere piazze e luoghi di assembramento dopo le 21. Un provvedimento giudicato dal presidente di Anci, Decaro e dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ulteriori poteri affidati ai sindaci Nella tarda serata di domenica 18 ottobre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato all’Italia e alla stampa introducendo ila solo una settimana di distanza dall’ultimo. Leggi anche:firmato nella notte: le nuoveUn provvedimento necessario visto che la curva dei contagi è in risalita e con essa anche quella dei ricoveri. Nuove, che come prevedibile, fanno discutere e non trovano un consenso unanime. Dissenso ad esempio tra i sindaci che non sarebbero stati consultati: nel decreto è stata inserita la possibilità dei primi cittadini di chiudere piazze e luoghi di assembramento dopo le 21. Un provvedimento giudicato dal presidente di Anci, Decaro e dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori ...

meb : Non è giusto far chiudere attività come i parrucchieri o i ristoranti che hanno investito per sanificare e che risp… - GIConfindustria : La sfida per i 27 Paesi europei ora è investire sulle potenzialità del Mercato Unico difendendo le regole di concor… - Europarl_IT : Inizia domani la seconda plenaria di ottobre del Parlamento europeo. In agenda: ??politica agricola UE ??nuove rego… - MimmoMizzi : RT @meb: Non è giusto far chiudere attività come i parrucchieri o i ristoranti che hanno investito per sanificare e che rispettano le regol… - berenicegalatea : RT @UtherPe: Si possono fare tutte le regole del mondo, ma se nessuno ne controlla l'applicazione non servono a nulla -