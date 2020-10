Le nuove regole anti Covid del 18 ottobre (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non ci sarà il coprifuoco e la scuola continuerà in presenza. Il premier Conte ha illustrato in conferenza stampa domenica 18 ottobre dopo le 21.30 le restrizioni contenute nel nuovo Dpcm in arrivo, pensato per affrontare la crescita della curva dei contagi Covid. In particolare la stretta riguarderà gli assembramenti, lo svago, la movida. Conte non ha assecondato un irrigidimento delle misure e non si arriverà a un nuovo confinamento: «Dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il Paese non può permettersi una nuova battuta d'arresto che finirebbe per compromettere l'intero tessuto economico», ha sottolienato il premier. «La strategia non è e non può essere la stessa attuata in primavera», ha detto Conte sottolineando che nel frattempo sono stati raddoppiati i ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non ci sarà il coprifuoco e la scuola continuerà in presenza. Il premier Conte ha illustrato in conferenza stampa domenica 18dopo le 21.30 le restrizioni contenute nel nuovo Dpcm in arrivo, pensato per affrontare la crescita della curva dei contagi. In particolare la stretta riguarderà gli assembramenti, lo svago, la movida. Conte non ha assecondato un irrigidimento delle misure e non si arriverà a un nuovo confinamento: «Dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il Paese non può permettersi una nuova battuta d'arresto che finirebbe per compromettere l'intero tessuto economico», ha sottolienato il premier. «La strategia non è e non può essere la stessa attuata in primavera», ha detto Conte sottolineando che nel frattempo sono stati raddoppiati i ...

Ultime Notizie dalla rete : nuove regole Dpcm: le nuove regole, dal coprifuoco alle 21 nelle zone della movida alla cena al ristorante massimo in sei Il Sole 24 ORE Coronavirus Ilaria Capua: «Il vaccino non sarà la soluzione. Dobbiamo togliercelo dalla testa»

Il virus ha un raggio di contagio limitato, bisogna rispettare le regole e attuare le misure di ... vaccino perché non c’era nulla. È tutto nuovo, siamo partiti con grandi investimenti e ...

Covid-19, nuovo Dpcm, sulla movida decidono i sindaci. Le opposizioni insorgono: solo annunci

Magari per arrivare a Natale senza rischio, come invece si ipotizza da più parti addirittura immaginando un nuovo lockdown durante le vacanze. "Non faccio previsioni sulle ferie natalizie, dico solo ...

